Mercato Inter: Conte punta a sinistra, l'obiettivo è Marcos Alonso

CAMBIA FASCIA

Piazzato il colpo sulla fascia destra con Hakimi, l'Inter è già al lavoro per rinforzare anche la parte sinistra del campo dove Conte vuole affiancare un colpo di qualità al già blindato Young, che resterà un altro anno in prestito a Milano. Il futuro di Biraghi e Asamoah sembra segnato, ma la richiesta di Conte sarebbe ferma su un nome preferibile ad altri: Marcos Alonso. L'esterno spagnolo, già voluto e allenato dal tecnico al Chelsea, compirà 30 anni a dicembre e porterebbe qualità anche sui calci piazzati per l'Inter. La trattativa inizierebbe da 20 milioni di euro più bonus. Inter, Hakimi è arrivato

Trattare con il Chelsea però non è mai facile e un assaggio sulle difficoltà la società nerazzurra l'ha avuto lo scorso gennaio quando le trattative per portare a Milano uno tra Alonso ed Emerson Palmieri più Giroud, si sono arenate sulle richieste dei Blues. Ora dopo il colpo Hakimi, Conte ha chiesto alla società di rinforzare la fascia sinistra e il preferito è sempre l'ex esterno della Fiorentina che a Londra, allenato proprio da Conte, segnò 14 gol completando un salto di qualità in carriera. La base della trattativa, secondo quanto risulta, è di 20 milioni di euro più bonus.

La lista delle alternative osservate in casa Inter non manca. C'è sempre Emerson Palmieri, che con Lampard ha trovato pochissimo spazio al Chelsea e rischia di perdere il posto in Nazionale in vista dell'Europeo se non giocasse con continuità, ma il prezzo salirebbe ad almeno 30 milioni di euro. Poi c'è un altro Emerson, l'esterno brasiliano del Betis, che però convince meno Conte così come Junior Firpo, il quale potrebbe rientrare in un discorso ampliato nell'eventuale passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona.