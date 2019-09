Marotta: "Icardi? Se resta saremo ancora più espliciti"

Continua il pugno dell'Inter con Mauro Icardi. Beppe Marotta spera di risolvere la situazione entro la fine del mercato, ma non si scompone: "Se dovesse restare saremo ancora più espliciti". L'ultima puntata della telenovela è la causa che l'attaccante nerazzurro ha fatto alla società: "Siamo stati chiari prima e siamo sereni ora. Non è questione da risolvere, è una gestione a mio avviso anche ordinaria per quanto riguarda il calcio. E lo faremo con massima trasparenza, come sempre fatto".