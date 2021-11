Marotta: "Brozovic? Ottimista sui rinnovi, i giocatori sanno cos'è l'Inter"

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, resta fiducioso sull'esito della trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno: "Noi offriamo ai nostri giocatori un club appetito da tanti altri loro colleghi, ingredienti non facilmente trovabili altrove. E questo i nostri calciatori l'hanno capito, per questo sono ottimista sui rinnovi. L'abbiamo fatto con barella e Lautaro e penso proseguiremo anche con gli altri".

