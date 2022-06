Lukaku-Inter, c'è l'accordo: ora dipende tutto dal Chelsea

LA TRATTATIVA

La dirigenza nerazzurra ha praticamente definito con il legale del belga i termini per il ritorno dell'attaccante a Milano. Resta da capire la volontà dei Blues

L'incontro segreto a Milano tra l'avvocato di Lukaku e l'Inter c'è stato. Lo conferma la Gazzetta dello Sport. Le parti sono praticamente arrivate a un accordo. L'attaccante belga al Chelsea guadagna circa 15 milioni lordi di euro all'anno ed è disposto a tagliarsi notevolmente l'ingaggio. Non deve essersi trovato particolarmente bene con Tuchel... Grazie agli sgravi fiscali (se si chiude l'accordo entro il 30 giugno si riesce a usufruire del Decreto Crescita), in Italia tornerebbe alla vecchia retribuzione pre trasferimento in Premier: 7,5 milioni netti che al lordo sarebbero appena 11.

Anche se Lukaku sta facendo di tutto per convincere il Chelsea a lasciarlo andare, l’ultima parola spetta sempre al club londinese che si è svenato per comprarlo l'anno scorso e non può svenderlo. La speranza è che i Blues, vista la voglia matta del belga di tornare a Milano, decidano che non è il caso di tenersi un giocatore controvoglia e possano davvero scegliere la soluzione prestito, l'unica davvero percorribile per rivedere Big Rom in maglia nerazzurra.