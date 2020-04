Lukaku: "Ho pensato sempre e solo di andare all'Inter"

Romelu Lukaku, durante un video in diretta sul profilo Instagram dell'Inter insieme ad Adriano, ribadisce il proprio amore per i colori nerazzurri: "Le cose vanno molto bene. Quando ho avuto l'opportunità di venire in Italia, non ho mai pensato a nessun'altra squadra". In pochi mesi mesi ha convinto tutti con gol e prestazioni: "Conte e il suo staff mi hanno aiutato molto. Per me, dopo la situazione in Inghilterra, era molto importante stare in una squadra dove mi aiutassero molto".