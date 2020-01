L'Inter fa sul serio per Amrabat, il Napoli sonda Giroud

OBIETTIVI COMUNI

Si profila un doppio duello di mercato tra Inter e Napoli. I nerazzurri, infatti, hanno incontrato in giornata l'agente di Sofyan Amrabat per provare il contro-sorpasso sugli azzurri. C'è il gradimento del centrocampista del Verona, ma l'operazione è salata (30-35 milioni) e potrà concretizzarsi solo a giugno. Nell'immediato, invece, i partenopei hanno sondato Olivier Giroud, da tempo in cima alle preferenze di Conte.

Amrabat non sarebbe convinto della destinazione Napoli, con cui il presidente del Verona Setti ha trovato da tempo l'accordo, mentre gradirebbe giocare nell'Inter. Un'operazione in ottica prossima stagione, visto che il centrocampista marocchino non può trasferirsi avendo già indossato le maglie di Bruges e Verona.

In casa Napoli sono alla ricerca di un altro attaccante, visto che Fernando Llorente ha le valige in mano (possibile ritorno al Tottenham), e avrebbero fatto un sondaggio per Giroud. L'attaccante francese, però, è in parola da tempo con il club milanese e la trattativa per gli uomini mercato del Napoli è davvero in salita, tanto che il suo entourage ha prontamente smentito l'indiscrezione.