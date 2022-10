Lautaro Martinez nel mirino di Psg e United, ma lui dice Inter

IL "TORO" CHE PIACE

L'attaccante nerazzurro è tornato al centro del mercato dopo la grande prestazione di Barcelloa

Lautaro Martinez ha incantato il Camp Nou e non solo per il gol del momentaneo vantaggio dell'Inter sul Barcellona. Il suo nome è tornato alla ribalta anche in chiave mercato, tanto che diversi top club europei si sono rifatti sotto per strapparlo ai nerazzurri. In particolare, il "Toro" piace molto al Psg dell'amico Lionel Messi, che dopo averlo chiamato in Spagna, adesso lo vorrebbe al suo fianco a Parigi. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United, alla ricerca di una prima punta di livello assoluto per provare a tornare ai fasti di un tempo.

Oltretutto, il Mondiale in Qatar potrebbe aumentare le luci della ribalta per l'attaccante dell'Argentina e con esse le pretendenti. L'Inter, però, sembra tranquilla e non solo per il contratto in scadenza nel 2026. Martinez, infatti, ha sempre ribadito il suo amore per i colori nerazzurri e l'intenzione è sempre quella di rimanere a Milano ancora a lungo.

Di sicuro in estate potrebbero arrivare offerte importanti (servono almeno 80 milioni di euro per sedersi a un tavolo e intavolare una trattativa), ma la volontà del giocatore è chiara: continuare a vincere con la squadra che l'ha aiutato a diventare un top player.

FUORI DAL CAMPO LA GRANA CON L'EX AGENTE

Fuori dal campo, però, Lautaro è alle prese con la causa fattagli dal vecchio agente, che gli avrebbe chiesto qualcosa come 10 milioni di euro per aver interrotto il loro rapporto di lavoro. Se ne parlerà in tribunale a novembre. C'è poi da risolvere il problema dei diritti d'immagine, ceduti in passato a una società degli Emirati Arabi e che potrebbero ostacolare un eventuale suo cambio di squadra.