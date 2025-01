La Roma non molla Frattesi: contatto con l'Inter, c'è un'idea

La Roma sembra voler fare davvero sul serio per Davide Frattesi. Non è un mistero che il centrocampista dell'Inter voglia più spazio e sia anche disposto a spostarsi in questa finestra di mercato. I nerazzurri vorrebbero trattenerlo, ma hanno comunque fissato il prezzo di una eventuale cessione a titolo definitivo: 40 milioni o non si tratta nemmeno. I giallorossi, però, non vogliono lasciare nulla di intentato e per questo il ds Ghisolfi, con l'aiuto dell'agente del giocatore, Giuseppe Riso, si stanno muovendo a fari spenti per trovare un accordo.