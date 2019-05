La Champions cambia il mercato, non il futuro di Conte: firma con l'Inter settimana prossima

21/05/2019

Sui social va di moda l'hashtag #Spallettiout, dopo il ko di domenica sera contro il Napoli i post non si contano. E così sarà, indipendentemente dall'umore e dalle richieste dei tifosi interisti: per l'uscita dell'attuale tecnico nerazzurro è solo questione di tempo, giorni. La decisione è già stata presa. Domenica sera sarà la sua ultima partita, e che partita! Spalletti si gioca la Champions contro l'Empoli. O meglio, l'Inter si gioca la Champions, non solo o non tanto il tecnico di Certaldo perché lui, la Coppa, eventualmente non se la giocherà. O se la giocherà altrove.



Il destino è segnato, il futuro è scritto: Antonio Conte. E questo è quanto è stato fatto filtrare dall'ambiente nerazzurro, per quanto la concentrazione e l'attenzione oggi siano tutte rivolta agli ultimi 90 minuti. Decisivi, fondamentali. Non si deve parlare insomma di quel che sarà, ma viste le voci circa un possibile ripensamento dell'ex ct in caso di non qualificazione in Champions c'era bisogno di un messaggio chiaro: no, non è così! La parola c'è, la firma arriverà settimana prossima. Nessun ripensamento, semmai la consapevolezza che tra Champions ed Europa League ballano investimenti e progetti molto diversi. Ma questo è un altro discorso, da rimandare a domenica sera.