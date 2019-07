L'Inter tratta con Dani Alves: gli agenti attesi a Milano

11/07/2019

Per la fascia destra l' Inter sogna Dani Alves . Una suggestione di mercato che col passare dei giorni sta prendendo sempre più corpo con la dirigenza nerazzurra che, mentre è impegnata sui fronti Lukaku, Dzeko e Barella, sta studiando il colpo grosso a parametro zero. Gli agenti dell'esterno brasiliano sono attesi a Milano per una riunione proprio con l'Inter, anche se per il giocatore non mancano offerte: la richiesta è di 7 milioni all'anno.

Una voce di mercato che sembrava pura fantasia diverse settimane fa, col passare del tempo sta prendendo concretezza: l'Inter sta studiando la possibilità di fare un'offerta a Dani Alves, fresco del titolo numero 40 in carriera con la Copa America conquistata col Brasile. L'esterno brasiliano ex Juventus, si è svincolato dal Psg e durante l'estate ha dato mandato ai propri agenti di raccogliere le offerte, che non mancano in tutti i campionati, per poi decidere l'ultimo passo della gloriosa carriera.



Secondo Goal.com, l'entourage del giocatore - che è tornato a Barcellona dopo le fatiche con la Seleçao - è atteso a Milano nei prossimi giorni per parlare con l'Inter di Conte. La richiesta è di quelle importanti: 7 milioni di euro netti all'anno bonus esclusi, e considerando la concorrenza di lusso - a partire dal Manchester City di Guardiola - difficilmente si abbasserà. A 36 anni però Dani Alves è ancora in grado di fare la differenza come dimostra il premio di miglior giocatore all'ultima Copa America.