L'Inter si muove per Nandez: incontro col Cagliari per il prestito, nei discorsi anche Nainggolan

L'Inter si sta muovendo concretamente per portare in nerazzurro il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. Se nei giorni scorsi il dg Marotta aveva dichiarato che una vera e propria trattativa con il club sardo non era iniziata, lasciando però capire l'interesse per il giocatore, nel summit di mercato con la dirigenza del Cagliari l'Inter ha mosso i primi passi per trovare un accordo. Il classe 95 uruguayano potrebbe passare all'Inter in un affare che vedrebbe il nuovo ritorno in Sardegna di Nainggolan, questa volta a titolo definitivo.