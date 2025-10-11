Logo SportMediaset
Giroud: "Se il Lille sarà il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio"

11 Ott 2025 - 19:32

"Mi sto concentrando su quest'anno, assicurandomi che vada bene, e faremo un bilancio alla fine. Se il Lille sarà il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio". Così Olivier Giroud nel corso di un'intervista a RMC Sport in cui l'ex attaccante del Milan ha parlato anche del possibile ritorno in nazionale: "Non ho la volontà di tornare, ho già ricevuto un bellissimo omaggio. Se mi chiamassero? Dovrebbe esserci davvero una grande emergenza (ride, ndr). Ora mancano cinque attaccanti e Deschamps non mi ha telefonato, segno che ha capito che la mia storia coi Bleus è finita. Ma se in una partita o in un raduno ci fosse bisogno di dare una mano, non è nel mio stile rifiutare una convocazione, anche se ho annunciato il mio ritiro dalla Francia. Per rendermi utile, potrei farlo".

21:33
Pippo Inzaghi: "Vorrei diventare il Gasp del Palermo"
20:49
Monaco: ufficiale, il belga Pocognoli nuovo allenatore
20:33
Walker: "Non dovevo lasciare il City, ma quando ti chiama il Milan non puoi dire di no"
19:32
Giroud: "Se il Lille sarà il mio ultimo club? Assolutamente, senza dubbio"
18:23
Ibrahimovic su Camarda: "L'anno prossimo tornerà al Milan"