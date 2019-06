L'Inter abbraccia Lazaro: è atteso stasera a Malpensa, domani visite mediche

30/06/2019

L' Inter è pronta ad abbracciare Valentino Lazaro , atteso stasera a Malpensa. Domani sosterrà le visite mediche. L'esterno austriaco classe 1996 arriva dall' Hertha Berlino , con cui il club nerazzurro ha raggiunto un accordo sulla base di 22 milioni di euro più bonus. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Nell'ultima stagione in Bundesliga con l'Hertha ha collezionato 31 presenze e 3 gol.

Lazaro si appresta dunque a iniziare la sua nuova avventura alla corte di Conte. Il via libera per il suo arrivo in nerazzurro è arrivato mercoledì scorso al termine di un vertice in sede alla presenza della dirigenza dell'Inter e del tecnico con il suo agente Federico Pastorello, procuratore anche di Romelu Lukaku, altro obiettivo di mercato. Un summit che è servito ad abbassare l'iniziale richiesta dell'Hertha Berlino di 25 milioni per arrivare all'intesa a 22 milioni più bonus.