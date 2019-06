L'Inter abbraccia Lazaro: è a Milano, domani visite mediche

30/06/2019

"Lazaro è qui, è molto contento. Adesso si riposa che domani ha le visite molto presto", ha detto Federico Pastorello, intermediario nell'operazione, come riportato da fcinter1908.it. Appuntamento alle 11 al Coni. Lazaro si appresta dunque a iniziare la sua nuova avventura alla corte di Conte. Il via libera per il suo arrivo in nerazzurro è arrivato mercoledì scorso al termine di un vertice in sede alla presenza della dirigenza dell'Inter e del tecnico con Pastorello, coinvolto anche nella trattativa per Romelu Lukaku, altro obiettivo di mercato. Un summit che è servito ad abbassare l'iniziale richiesta dell'Hertha Berlino di 25 milioni per arrivare all'intesa a 22 milioni più bonus.