Juventus, proposto Higuain all'Inter: Marotta dice no

26/04/2019

Non solo mercato in entrata per la Juventus , il lavoro del club bianconero sarà anche sulle possibili cessioni. I nomi sul tavolo dipenderanno anche dalle offerte ricevute ma c'è una situazione sui generis da esaminare con attenzione: quella che riguarda Gonzalo Higuain . Prestato al Milan, dirottato al Chelsea (che ne ha rilevato anche la forma d'acquisto: prestito con diritto di riscatto) e, quasi sicuramente, di ritorno a Torino visto che i Blues - visto anche il probabile addio di Sarri - non hanno intenzione di riscattarlo.

Ecco perché, come riporta La Stampa, il ds Paratici ha provato a proporre il Pipita all'altra sponda del Naviglio forse pensando anche al caso Icardi: "Inter, per caso vuoi Gonzalo?". L'idea non ha scaldato la dirigenza nerazzurra, Marotta ha cortesemente risposto no al suo amico e collega.



Ora la patata bollente Higuain torna nelle mani della Juve. Con Cristiano Ronaldo intoccabile, Mandzukic che dovrebbe rinnovare, Kean in piena ascesa e pure la ricerca di una seconda punta (vedi Chiesa o Joao Felix), gli spazi per l'argentino sono davvero ridotti. E con uno stipendio del genere, circa 12 milioni di euro all'anno, fare il quinto attaccante sarebbe un lusso perfino per la Juve che entro fine estate gli dovrà trovare una nuova sistemazione.