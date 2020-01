Inter, Vecino vicino all'Everton: Kucka ipotesi last minute

INTER

Ore cruciali per il mercato dell'Inter. In entrata e in uscita. Oltre a chiudere gli affarii Eriksen, Politano e Giroud, i dirigenti nerazzurri stanno trattando infatti anche la cessione di Matias Vecino all'Everton. Un'operazione già a buon punto, anche se tra l'offerta del club inglese e la richiesta dei nerazzurri (18 mln) ballano ancora quattro milioni di euro. Distanza che potrebbe essere limata a breve, costringendo l'Inter a tentare un colpo last minute per la mediana. Colpo che, visto anche l'ottimo rapporto col Parma, potrebbe essere Juraj Kucka.

Lo slovacco, del resto, piace molto a Conte e potrebbe essere l'uomo giusto per dare corsa, forza e dinamicità al centrocampo nerazzurro, garantendo un'alternativa di esperienza e qualità anche a partita in corso. Con le debite proporzioni, una specie di Vidal. Con uno spessore diverso da "Re Artu", certo, ma con grinta e caratteristiche molto simili. In attesa di "piazzare" Vecino all'Everton, l'Inter prepara la mossa dell'ultimo minuto. E il nome più caldo, al momento, è quello di Kucka.