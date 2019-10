Inter, un tesoretto di nome Gabigol: c'è l'offerta dello Schalke

LA CESSIONE

ENZO PALLADINI

Qualcosa sta iniziando a muoversi davvero su Gabigol e l’Inter sta scoprendo di avere a disposizione un tesoretto da far fruttare anche subito, alla riapertura del mercato a gennaio. Lo Schalke 04 lo vuole e ha già avuto vari colloqui con il vicepresidente interista Javier Zanetti oltre che con Marotta e Ausilio. Anche il procuratore del giocatore, Junior Pedroso, secondo qualche giornale tedesco, sarebbe stato sondato, con relativo parere possibilista sullo sviluppo della trattativa. Gabigol attualmente è capocannoniere del campionato brasiliano con 19 reti in 19 partite, l'ultima segnata proprio nell'ultimo match su rigore, e ha uno score invidiabile nel 2019 di 33 gol e 7 assist nelle 45 partite ufficiali fin qui disputate. Sta trascinando il Flamengo alla conquista del titolo, mentre per la corona di re dei bomber sembra non avere rivali: dietro a lui, Gilberto del Bahia e il suo compagno di squadra Bruno Henrique sono fermi a quota 11.

Però al Flamengo l’attaccante che non seppe conquistare né Frank de Boer né Stefano Pioli nella sua sfortunata stagione interista si trova in prestito. Praticamente gratuito. Un prestito che scade il prossimo 31 dicembre. Chiaramente la prima opzione per il giocatore sarebbe quella di restare al Flamengo, che però sta cercando una soluzione dalla scorsa estate senza successo, offrendo anche all’Inter il giovane e promettente attaccante Lincoln. Da lì però non ci si muove e il Fla sembra diventato parecchio pessimista sulla possibilità di una conclusione positiva della trattativa.



La richiesta dell’Inter è di 30 milioni. Una cifra che lo Schalke 04 sarebbe disposto a versare nelle casse nerazzurre. L’Inter fa sapere di non avere fretta ed è convintissima che se Gabigol continuerà a segnare con questi ritmi, qualche ulteirore offerta su quei livelli – se non addirittura superiore – arriverà ai dirigenti. Se il Flamengo non dovesse trovare i soldi per chiudere l’affare (tenendo conto che il giocatore ha un oneroso ingaggio di 3,5 milioni a stagione oggi interamente a carico dei rossoneri), Ausilio e Marotta pensano di poter comunque vendere il giocatore a quella cifra a qualche altro club europeo, che può essere lo Schalke 04 oppure un altro.



Da scartare in maniera abbastanza decisa l’ipotesi secondo la quale potrebbe essere proprio Gabigol l’uomo giusto per integrare un attacco nerazzurro dimostratosi insufficiente numericamente con la concomitanza dell’infortunio di Alexis Sanchez e delle difficoltà fisiche di Lukaku. Probabilmente si tratta di una personalità un po’ troppo complessa per poter essere inserita nei meccanismi di Conte. L’Inter continua a monitorare la situazione di Lasagna dell’Udinese, che a certe condizioni potrebbe essere la soluzione perfetta. Ma nell’aria resta l’ipotesi Giroud che Conte stima tantissimo, con la suggestione Ibrahimovic che tornerebbe volentieri in Italia per sei mesi.