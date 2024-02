Inter, un punto per il riscatto di Arnautovic. Ma a fine stagione sarà addio?

LA CLAUSOLA

La clausola del prestito dell'austriaco dal Bologna prevede l'obbligo di riscatto al primo punto dell'Inter dopo il 5 febbraio 2024

Marko Arnautovic è letteralmente a un passo dal diventare ufficialmente un giocatore di proprietà dell'Inter. L'attaccante austriaco, 22 presenze e 2 gol fino a questo momento nella seconda avventura in nerazzurro in carriera, è in prestito con obbligo di riscatto dal Bologna condizionato al verificarsi di determinate situazioni. Ci siamo. L'accordo, infatti, prevede che l'acquisto a titolo definitivo di Arnautovic diventi obbligatorio per l'Inter al primo punto ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi dopo il 5 febbraio 2024. Primo appuntamento dunque all'Olimpico di Roma.

Con un pareggio o una vittoria contro la formazione di De Rossi, l'Inter acquisterà a titolo definitivo Arnautovic ma non detto che l'austriaco resterà in nerazzurro anche nella prossima stagione. Con poco più di 700 minuti giocati, diversi infortuni ed errori clamorosi davanti alla porta, l'ex Bologna non ha convinto a pieno la società che per lui investirà gli 8 milioni di euro previsti dall'accordo.

Cifra su cui l'Inter farà un ragionamento molto approfondito per capire il futuro di Arnautovic in nerazzurro, considerando l'accordo quasi ufficiale per Taremi e la possibilità che Valentin Carboni rientri alla base dal prestito al Monza per restarci.

Vedi anche inter Inter, il turnover può aspettare: Inzaghi coi titolarissimi contro la Roma