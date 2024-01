Taremi all'Inter, è fatta: i nerazzurri comunicano la trattativa al Porto

ATTO DOVUTO

In giornata rifiutata un'offerta di 20 mln della Fiorentina per Carboni: l'argentino è incedibile

© Getty Images Dopo aver sostanzialmente gettato le basi dell'accordo con l'entourage del giocatore, nei giorni scorsi l'Inter ha comunicato al Porto di voler trattare ufficialmente con Mehdi Taremi per il suo trasferimento in nerazzurro la prossima estate, al termine del contratto che lega l'attaccante iraniano con il club portoghese. Un atto formale necessario per un giocatore svincolato, propedeutico alla chiusura definitiva dell'affare: il giocatore, attualmente impegnato in Coppa d'Asia con la sua Nazionale, è pronto a firmare un contratto triennale: al termine della competizione è presumibile che tutto venga messo nero su bianco. Per le visite mediche c'è invece più tempo, ma la comunicazione fatta al Porto significa che ormai è tutto sostanzialmente fatto.

Taremi si affiancherà dunque a Lautaro, Thuram, Arnautovic e, probabilmente, Valentin Carboni. L'argentino, attualmente al Monza, concluderà la stagione in Brianza, a giugno farà però ritorno a Milano e verrà valutata l'opportunità di tenerlo in rosa. Di certo l'Inter punta molto su di lui, tant'è che in giornata ha rifiutato un'offerta di circa 20 milioni arrivata dalla Fiorentina: Carboni è considerato un talento da tenersi stretto.