Inter, ufficiale Onana: il portiere ringrazia anche il Consiglio di Amministrazione!

L'accordo era saldo da tempo, oggi è diventato ufficiale vista la scadenza del contratto con l'Ajax: André Onana è un nuovo giocatore dell'Inter. Il camerunese ha firmato un quinquennale da 3 milioni di euro l'anno e, dopo l'annuncio del club nerazzurro, ha mostrato sui social tutta la gioia per la nuova avventura: "I sogni diventano realtà. Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club". Il tweet prosegue con ringraziamenti davvero unici: "Voglio ringraziare il presidente, l'intero consiglio di amministrazione dell'Inter, l'allenatore e la mia squadra per aver reso il mio sogno realtà".