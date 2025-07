Bologna, Fenucci: "Beukema ha chiesto cessione, Ndoye no. A Lucumi proposto rinnovo"

A margine della presentazione di Ciro Immobile, Claudio Fenucci ha fatto un punto sul mercato del Bologna parlando molto chiaramente dalle uscite di Beukema e Ndoye fino al possibile rinnovo di Lucumi. A partire dal tema più fresco, ovvero la cessione del centrale olandese: "La trattativa è stata lunga e complessa. La nostra volontà era di confermare la rosa, come tutte le società, poi tutti i club vendono, si decide di dare via quei giocatori che hanno avuto un calo di stimolo. Sam più volte ci ha detto di voler andare al Napoli con il papà in maniera educata. Dal punto di vista delle uscite ci fermiamo qui, a meno di altre situazioni che non possiamo prevedere, dal punto di vista degli ammortamenti abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Prezzo di Ndoye? È un gioco che non mi interessa, noi sappiamo il valore dei nostri giocatori. Ora che abbiamo fatto un'operazione in uscita che dovevamo fare, non abbiamo necessità di vendere. A differenza di Sam, Dan non ha mai fatto nessuna richiesta". Oltre alle uscite si è parlato di possibili innesti e conferme: Prosegue poi: “Abbiamo l’obiettivo di avere anche qualche giocatore in più in qualche ruolo, soprattutto con l’Europa League. Con Lucumi ci siamo visti per un eventuale prolungamento del contratto”. Poi la chiusa su Bernardeschi sempre più vicino: “Siamo ai dettagli con Federico. Potrebbe arrivare presto".