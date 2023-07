Inter, Skriniar ai saluti: "Scudetto vittoria più bella, a San Siro mi sono sentito protetto"

INTER

Il difensore, andato in scadenza, saluta i nerazzurri e ora è pronto alla nuova avventura parigina

© Getty Images Dal 30 giugno l'Inter è ufficialmente un ricordo per Milan Skriniar, col difensore slovacco andato in scadenza di contratto e prossimo al passaggio al Paris Saint-Germain. Un accordo, quello tra l'ex 37 nerazzurro e i parigini, che è cosa nota da tempo, ma soltanto da svincolato ufficiale arriverà l'annuncio del club francese. E intanto, dopo aver incassato il saluto del club milanese (che ha invece dimenticato al momento Handanovic), Skriniar sui social si è congedato con un lungo messaggio di ringraziamento a società e tifosi.

"In questi anni l’Italia, Milano e San Siro sono diventati casa mia e della mia famiglia, nel nostro Stadio abbiamo costruito e festeggiato con lo scudetto la nostra vittoria più bella. È stato il luogo che ho difeso per 6 stagioni, ma dove io per primo mi sono sentito protetto, grazie all’affetto e all’entusiasmo che VOI tifosi mi avete sempre riservato, e questo resterà indelebile nel mio cuore" ha scritto il difensore.

Poi il pensiero per i compagni di squadra: "Un pensiero speciale verso i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, alla Società e a tutti i collaboratori che in questi sei anni, ogni giorno, hanno contribuito alla mia crescita umana e professionale".

"Grazie Inter per tutte le emozioni che mi hai fatto provare, nelle vittorie ma anche dopo le sconfitte più dolorose! Grazie INTER. Grazie MILANO" ha scritto il classe 1995 nell'addio social con un video che ha ripercorso gli anni in nerrazzurro.