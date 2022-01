Inter, si stringe per Ginter: sul tavolo un quadriennale da 3,5 milioni

MANOVRE NERAZZURRE

Il difensore tedesco va a scadenza il prossimo giugno ed è lusingato dalla proposta nerazzurra

Dopo il colpo Onana, l'Inter vuole chiudere per un altro rinforzo in difesa, un calciatore di esperienza e valore che vada a completare il reparto per la prossima stagione. In casa nerazzurra continua il pressing per Matthias Ginter, che ha annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza col Borussia Moenchengladbach. Marotta ha messo sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, offerta che lusinga il centrale tedesco. Getty Images

Continua la caccia ai parametro zero per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Calciatori di affidamento e con esperienza i profili cercati da Marotta e Ausilio, caratteristiche che appartengono a Ginter. Tra le tante offerte pervenute a centrale tedesco, nessuna al momento è risultata più allettante di quella nerazzurra. Per questo motivo ad Appiano e dintorni c'è grande ottimismo per la chiusura dell'affare. Ginter andrebbe ad aggiungersi al terzetto delle meraviglie composto da De Vrij, Skriniar e Bastoni, ma potrebbe anche sostituire l'olandese in scadenza nel 2023 nel caso Suning fosse costretto a sacrificarlo in estate sull'altare del bilancio.

Vedi anche inter Inter: nuova offerta per Brozovic, stallo per Perisic. Onana ha firmato