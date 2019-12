Inter, si complica Vidal: Alena allontana il cileno dai nerazzurri

L'INGHIPPO

Si fa tutta in salita la pista che doveva portare Arturo Vidal all'Inter. A scriverlo è il Mundo Deportivo, secondo cui la cessione in prestito di Alena al Betis Siviglia bloccherebbe la cessione del cileno ai nerazzurri. Valverde, infatti, resterebbe molto corto a centrocampo e avrebbe posto il suo veto sul trasferimento di Vidal alla corte di Conte. Il centrocampista blaugrana, nel frattempo, aveva fatto sapere che avrebbe preso la propria decisione in questi giorni di vacanza. Una decisione che i nerazzurri attendevano con ansia per poter portare l'assalto definitivo al Barça. Intanto i nerazzurri sono vicini a chiudere con il Chelsea per Marcos Alonso: l'offerta dell'Inter è di 6 milioni per il prestito oneroso e 15 per il diritto di riscatto. C'è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa.

Proprio nelle scorse ore Marotta aveva provato a convincere i blaugrana con un'offerta non ritenuta congrua. I nerazzurri avevano infatti messo sul piatto della trattativa 12 milioni, quasi la metà rispetto ai 20 che il Barça pretende per lasciar partire il cileno. Vero è, infatti, che Vidal non è un titolarissimo di Valverde. Altrettanto innegabile è che il tecnico dei catalani lo considera un'alternativa di qualità con caratteristiche di corsa e fisicità che mancano al resto del centrocampo spagnolo.

Felicevich, agente di Vidal, sta provando a lavorare per l'Inter e continuerà anche nei prossimi giorni i colloqui con il Barça per provare a raggiungere un'intesa. Il problema, però, è che adesso non si tratta più solo ed esclusivamente di trovare la quadra economicamente quanto, piuttosto, di non lasciare Valverde senza alternative in mezzo al campo. La parola, poi, passerà anche a Vidal che, tornato dalle vacanze, spiegherà al presidente dei catalani di volersi trasferire a Milano. Basterà? La parola fine alla trattativa non si può ancora mettere ma è evidente che l'addio di Alena complica non poco l'affare.