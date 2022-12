Inter, senti l'Angers: "Per Ounahi offerte da tutte le big d'Europa"

QUANTA CONCORRENZA

Il presidente Chabane avvisa i nerazzurri: "Ecco qual è il nostro augurio per lui"

© Getty Images Tanta concorrenza per l'Inter nella corsa ad Azzedine Ounahi, protagonista del Marocco rivelazione dei Mondiali in Qatar. A confermarlo è Said Chabane, presidente dell'Angers, club in cui milita il centrocampista classe 2000 (contratto fino a giugno 2026). "Abbiamo tante offerte per lui - ha detto in un'intervista a RTLSport - Sono arrivate da grandi club in Italia, Spagna, Inghilterra e Francia. Il nostro augurio è trovare un accordo a gennaio, ma anche tenere il giocatore fino a fine stagione".

Strada in salita dunque per l'Inter, che aveva già messo gli occhi su Ounahi prima del Mondiale. Con la spedizione in Qatar del ds Ausilio, dal giocatore sono arrivate soltanto conferme. Le ottime prestazioni mondiali - ha giocato sempre titolare (con Croazia, Belgio e Canada) e non è mai stato sostituito nelle gare a eliminazione diretta se non con la Spagna al 120' - hanno però fatto salire il prezzo del giocatore: il Leicester avrebbe già avanzato un'offerta di 45 milioni di euro per avere il giocatore già a gennaio.