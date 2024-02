Inter, Sensi non è ad Appiano: trattativa in chiusura col Leicester

MERCATO

Il centrocampista non si allene e aspetta solo che vengano definiti gli ultimi dettagli

La trattativa sembrava già chiusa giorni fa, ma adesso ci siamo davvero (anche perché tra poche ore chiude il mercato): Stefano Sensi lascerà l'Inter ed è pronto a volare in Inghilterra per diventare un giocatore del Leicester. La conferma arriva dall'allenamento dei nerazzurri, il centrocampista, che ieri si era allenato regolarmente, non è ad Appiano e attende solo che vengano sistemati gli ultimi dettagli e arrivino i documenti firmati dall’Inghilterra per salire su un aereo.

Le valigie sono pronte, la Championship (le Foxes guidano il campionato con dieci punti di vantaggio sull'Ipswich) aspetta l'ex Sassuolo, che in stagione ha collezionato solo tre presenze e in Inghilterra spera di trovare più spazio.

Sensi, arrivato a Milano nel luglio del 2019 dall'Emilia, è in scadenza con l'Inter a giugno del 2024: se il Leicester di Maresca dovesse conquistare la promozione in Premier League, gli inglesi verserebbero nella casse dei nerazzurri 2,5 milioni di euro per il cartellino del centrocampista.

