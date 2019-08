Inter sempre più maravillosa: avanti con decisione per Alexis Sanchez

L'Inter va avanti, con convinzione e decisione: Alexis Sanchez è realmente molto vicino al ritorno in Italia, in casa nerazzurra trapela ottimismo e c'è la volontà di chiudere in tempi rapidi. L'accordo con il cileno è cosa fatta, Marotta ci ha lavorato con l'agente Fernando Felicevich (procuratore anche di Arturo Vidal!) ottenendo dal giocatore il sì a una sostanziosa e sostanziale riduzione dell'ingaggio pesantissimo pattuito col Manchester United. Coi Red Devils l'Inter lavora invece sull'ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto: gli inglesi ragionano sulla base di una valutazione complessiva di 20 milioni, l'Inter può mettere sul tavolo il tesoretto di 15 che era destinato a Dzeko. Il punto di incontro non è lontano, tanto che come si diceva, la trattativa (Felicevich è a Londra per trattare con lo United) prosegue positivamente. Tanto da lasciar intendere che la possibilità di una chiusura imminente si fa sempre più concreta.