Inter, scatto in pole per Samardzic: contatti positivi con l'Udinese

LA MOSSA

I friulani chiedono 25 milioni, l'Inter punta a far abbassare la cifra mettendo sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian

Inter, il punto sul centrocampo tra colpi in arrivo, conferme e future partenze















Lazar Samardzic - Spicca per qualità, e l'Inter spinge per acquistarlo dall'Udinese: contatti positivi, c'è fiducia. 1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter scatta in pole nella corsa a Lazar Samardzic per completare il centrocampo in vista della prossima stagione. Decisivo per una svolta nella trattativa per portare in nerazzurro il tedesco con nazionalità serba dell'Udinese, nel mirino anche di Napoli, Lazio e Milan, è stato il contatto, avvenuto nella giornata di giovedì, tra il ds Piero Ausilio e la dirigenza del club friulano. L'Udinese chiede 25 milioni, l'Inter punta a far abbassare la cifra mettendo sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Giovanni Fabbian, classe 2003, punto di forza del settore giovanile nerazzurro dal 2018, con il diritto di recompra. Dal canto suo Samardzic ha già espresso il suo gradimento per la destinazione nerazzurra.

Vedi anche Mercato Inter, Balogun il prescelto: Morata scartato, resiste Beto. Scamacca last minute

Cresciuto nelle giovanili dell'Hertha Berlino, Samardzic era arrivato all'Udinese a titolo definitivo dal Lipsia nell'estate del 2021, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Nell'ultima stagione in bianconero ha collezionato 37 presenze in campionato (5 gol e quattro assist) e due in Coppa Italia. "Il primo anno a Udine è servito per ambientarmi, nel secondo invece mi sono affermato. Adesso posso competere con le migliori squadre e giocatori d’Europa", ha detto qualche giorno fa il centrocampista, dribblando le insistenti voci di mercato sul suo conto.