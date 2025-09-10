Il Pescara prende un altro svincolato: arriva Capellini
10 Set 2025 - 16:11
10 Set 2025 - 16:11
Il Pescara non si ferma e pesca ancora dal mercato degli svincolati per rinforzare la difesa dopo Gravillon. Gli abruzzesi infatti, hanno messo sotto contratto anche Roberto Capellini, centrale 25enne reduce dall'esperienza al Benevento.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)