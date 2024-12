Inter, Santiago Castro può essere l'erede di Lautaro Martinez

Se in Argentina hanno ribattezzato Santiago Castro col soprannome di Torito, un motivo c'è: assomiglia, per caratteristiche tecniche, mentalità e modo di giocare, a Lautaro Martinez, ovvero il Toro. Rispetto al capitano dell'Inter, l'attaccante del Bologna ha sette anni in meno ma sta mettendo in mostra già le sue qualità, è un giocatore sul quale fa molto affidamento Vincenzo Italiano e che quest'anno sembra anche aver dato una svolta come concretezza: sin qui 5 gol e 5 assist in 19 partite. Non è un caso, dunque, che sia seguito sia dall'Inter che dalla Juventus.