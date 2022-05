Inter, Perisic sul futuro: "Rinnovo? Non si parla così con i giocatori importanti"

Con una doppietta nei tempi supplementari ha conquistato il titolo di MVP della finale dell'Olimpico e ha regalato la Coppa Italia all'Inter, ma nel dopo partita Ivan Perisic ha risposto con una stoccata alle parole di Giuseppe Marotta, che prima della gara si era detto molto ottimista per il rinnovo del croato: "Il mio futuro qui? Non lo so ancora - ha detto ai microfoni di Sportmediaset - Non si parla così con i giocatori importanti. Non si aspetta l'ultimo momento. Anche questo è vero".