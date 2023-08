Inter: ufficiale Sanchez fino al 30 giugno 2024, esordio bis a San Siro con la Fiorentina

INTER

Il cileno torna in nerazzurro dopo un anno, Correa via in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni in favore del club francese

© Getty Images Sanchez arriva, Correa va. In casa Inter la staffetta in attacco è completata. Il ritorno in nerazzurro del cileno è ufficiale, dopo le visite mediche e la firma venerdì in sede di un contratto fino al 30 giugno 2024 a 2,5 milioni di euro più bonus. "109 presenze, 20 gol fatti e 3 trofei vinti in nerazzurro. Il conteggio può ufficialmente ripartire: Alexis Alejandro Sánchez torna a vestire la maglia dell'Inter", si legge nella nota del club nerazzurro. "Nella passata stagione Alexis ha vestito la maglia del Marsiglia: 44 presenze e 18 gol in Francia. Un altro campionato esplorato, il sesto della carriera, prima di tornare in Italia, ancora una volta, ancora per vestirsi di nerazzurro. Il viaggio del Niño riparte da Milano, riparte dall’Inter. #WelcomeAlexis".

è già carico ("come sempre") per iniziare la sua seconda vita in nerazzurro soltanto un anno dopo il suo addio. Ma per l'esordio bis ci sarà da aspettare: questioni burocratiche e un ritardo di condizione dovuto alle ultime settimane di allenamenti da solo faranno slittare il suo debutto alla prossima settimana e alla sfida di San Siro contro la Fiorentina. E non dovrebbe andare a Cagliari per la seconda uscita dell'Inter in campionato dopo il debutto vincente contro il Monza a San Siro. Oggi intanto primo allenamento con i compagni, dopo una seduta da solo adtra palestra e una prima serie di test dopo la firma in sede. Il cileno indosserà la maglia numero 70, la sua vecchia 7 è già sulle spalle di Cuadrado.

Ufficiale anche il trasferimento dell'argentino al Marsiglia. "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Joaquin Correa all'Olympique Marsiglia - si legge nella nota del club nerazzurro - L'attaccante argentino classe 1994 viene ceduto a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni in favore del club francese".