Inter, Gosens tentato dal Wolfsburg: offerta da 14 milioni

Non solo Lukaku e Onana, l'Inter sta lavorando anche su altri fronti per costruire la rosa per la prossima stagione. Per farlo servono delle cessioni e una pedina in partenza è Robin Gosens. Un'offerta per l'esterno tedesco è arrivata dalla Bundesliga, più precisamente dal Wolfsburg che sul piatto ha messo un prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro. Troppo pochi per l'Inter, ma abbastanza per parlarne e cercare una quadra per poi virare su Carlos Augusto del Monza. Gosens ha fatto sapere di gradire la destinazione.