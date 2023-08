Inter-Pavard, in arrivo la fumata bianca: l'affare si sta sbloccando

manovre nerazzurre

Secondo le ultime notizie, il Bayern ha dato garanzie ai nerazzurri sull'arrivo del difensore a Milano

La fumata bianca sembra vicina. Importanti novità in casa Inter sul fronte Benjamin Pavard, dopo che il club nerazzurro ha fissato a oggi la dead-line per l'arrivo del difensore alla corte di Simone Inzaghi. La situazione si sta sbloccando e il Bayern Monaco ha ulteriormente rassicurato l'Inter sul trasferimento a Milano del giocatore francese dopo gli ultimi contatti avvenuti in mattinata tra i due club.

I tira e molla col Bayern Monaco sembrano essere diventati il filo conduttore di questa estate caldissima di calciomercato in casa Inter, con i nerazzurri che hanno dovuto "combattere" per tutto luglio con la società bavarese per avere Sommer. Dopo il caso legato al portiere elvetico, che poi a Milano è sbarcato nonostante il tentativo mancato di avere uno sconto sul cartellino, ora il braccio di ferro è su Pavard che da tempo si è promesso ai nerazzurri e che nell'ultima gara di Bundesliga non è stato convocato. Il club bavarese ha chiesto qualche ora in più per cercare di imbastire trattative su altri tavoli per garantirsi una copertura in quel ruolo orfano di Pavard. Ma a questo punto è arrivato il dentro o fuori da parte dell'Inter, pronta a virare sul piano B. Vedi anche inter Inter, Pavard non convocato per Bayern-Augsburg. Tuchel: "O arriva il sostituto o non si fa niente"

I nomi: Tanganga del Tottenham e Perr Schuurs del Torino che già conosce il campionato di A e che arriverebbe pronto e arruolabile per Inzaghi. Ma nella lista c'è anche Chalobah che, incredibilmente, potrebbe finire al centro dell'incrocio di mercato tra Inter e Bayern. Ma il piano B alla fine non servirà, secondo le ultime notizie sul fronte Pavard. Il via libera è vicino. Vedi anche inter Inter, aspettando Pavard Inzaghi si gode la nuova coppia Lautaro-Thuram