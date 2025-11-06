Newcasle, Tonali: "Non dico: 'voglio restare 10 anni' perché..."

Sandro Tonali, grande protagonista e MVP della gara vinta 2-0 dal Newcastle contro l'Athletic in Champions League, ha parlato del suo futuro. Nonostante si sia dichiarato "felice" in Inghilterra, il centrocampista non si è voluto impegnare sul suo futuro a lungo (anzi lunghissimo) termine con il club, come riportato da Sky Sport UK. Tonali ha un contratto con il Newcastle fino al 2029, ma le sue risposte dopo la vittoria europea lasciano aperte tutte le ipotesi.
Alla domanda diretta sul suo futuro a lungo termine con i Magpies, Tonali ha adottato una linea cauta: "Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire 'voglio restare qui per 10 anni' e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. Non voglio dire 'voglio restare per 10 anni', ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre."