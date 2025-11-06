Logo SportMediaset

Mercato

Newcasle, Tonali: "Non dico: 'voglio restare 10 anni' perché..."

06 Nov 2025 - 20:14

Sandro Tonali, grande protagonista e MVP della gara vinta 2-0 dal Newcastle contro l'Athletic in Champions League, ha parlato del suo futuro. Nonostante si sia dichiarato "felice" in Inghilterra, il centrocampista non si è voluto impegnare sul suo futuro a lungo (anzi lunghissimo) termine con il club, come riportato da Sky Sport UK. Tonali ha un contratto con il Newcastle fino al 2029, ma le sue risposte dopo la vittoria europea lasciano aperte tutte le ipotesi.

Alla domanda diretta sul suo futuro a lungo termine con i Magpies, Tonali ha adottato una linea cauta: "Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire 'voglio restare qui per 10 anni' e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. Non voglio dire 'voglio restare per 10 anni', ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre."

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:32
Verona, Giovane nel mirino del Borussia Dortmund
20:14
Newcasle, Tonali: "Non dico: 'voglio restare 10 anni' perché..."
19:20
Fiorentina, attesa entro domani la firma di Vanoli
18:00
Ajax, esonerato Heitinga
17:30
Foggia, risoluzione contrattuale con Delio Rossi