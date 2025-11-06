Newcasle, Tonali: "Non dico: 'voglio restare 10 anni' perché..."

Alla domanda diretta sul suo futuro a lungo termine con i Magpies, Tonali ha adottato una linea cauta: "Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire 'voglio restare qui per 10 anni' e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. Non voglio dire 'voglio restare per 10 anni', ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre."