Inter, martedì è il giorno di Bonny: visite mediche e firma fino al 2029

In casa Inter è scattato il countdown per Ange-Yoan Bonny. Definito nei minimi dettagli l'affare con il Parma (23 milioni di euro più bonus, senza contropartite) e battuta la concorrenza di altre squadre (per ultimo lo Stoccarda che sta cedendo il suo bomber Woltemade), l'attaccante francese sarà a Milano martedì per sottoporsi alle visite mediche di rito e per firmare il contratto quadriennale da 2 milioni a stagione. L'ex Châteauroux, che ha chiuso la sua prima stagione in Serie A con 6 gol e 4 assist in 37 partite, va a completare l'attacco nerazzurro formato da Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Taremi, anche se l'iraniano non è sicuro di restare e davanti a una buona offerta potrebbe fare le valigie dopo un solo anno davvero deludente.