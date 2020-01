Inter, Marotta: "Vidal? Non faccio nomi ma siamo molto attivi. Per Eriksen nessun contatto con il Tottenham"

IL PUNTO

"L'agente di Vidal in Italia? Abbiamo diversi contatti con agenti e società per cercare di aumentare il livello qualitativo di questo gruppo che sta viaggiando al massimo. Non faccio nomi ma dico che siamo molto attivi". L'ad dell'Inter Beppe Marotta risponde così su uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri. E su Eriksen, altro nome accostato all'Inter. "E' un ottimo giocatore ma noi non abbiamo avuto nessun contatto con il Tottenham".

Eriksen è in scadenza di contratto a giugno. "Credo che ci siano tante squadre su questo calciatore - ha aggiunto Marotta prima della sfida del San Paolo contro il Napoli - Non sono qui a dire che noi stiamo avviando trattative con l'agente o il giocatore. E' un calciatore interessante e importante, mi limito a questa considerazione". E ancora: "Non abbiamo ancora concluso nulla, vogliamo fare tutto con molta cautela perché dobbiamo tenere l'asticella degli obiettivi molto alta, anche se poi non si dovesse chiudere nulla. In questo momento siamo alla ricerca soprattutto di un centrocampista e di un esterno. Poi dipenderà anche dalle partenze, se qualche giocatore desidera andar via cercheremo di accontentarlo, anche se adesso non abbiamo pressioni di questo tipo".