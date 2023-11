Inter, Marotta: "La squadra ha voglia di arrivare. Affonteremo la Juve con calma"

LE PAROLE

Il dirigente nerazzurro: "La squadra sta rispondendo bene a Inzaghi che è bravo. C'è compattezza e sacrificio"

L'Inter è arrivata alla terza sosta del campionato in vetta alla classifica e al rientro dopo le nazionali ci sarà il big match in casa della Juventus che potrebbe certificare la fuga. Il Derby d'Italia non è mai una sfida come le altre, nemmeno per Beppe Marotta: "La sfida contro la Juventus è una gara di campionato che affronteremo con calma. La bellezza di questo campionato è che c'è incertezza, ma la squadra sta rispondendo bene".

Il dirigente nerazzurro è uno degli artefici dei successi dell'Inter nelle ultime stagioni, ma ha un passato vincente anche alla Juventus. L'attesa per la sfida dello Stadium è altissima anche per via di una classifica importante per entrambe, ma non c'è spazio per la frenesia nei pensieri di Marotta.

L' del reIntersto è già qualificata agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo e in Serie A guarda tutti dall'alto con numeri importanti - in attacco e in difesa -, un allenatore preparato e una rosa profonda che permette grande turnover.

"Siamo in una fase interlocutoria - ha commentato Marotta a un evento universitario -, ma la squadra sta rispondendo bene e Inzaghi è molto bravo a gestire le partite. La squadra è compatta, ha voglia di sacrificarsi e arrivare a raggiungere gli obiettivi. La sfida contro la Juventus l'affronteremo con calma".