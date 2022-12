Inter-Thuram, ecco la mossa del Bayern: 30 milioni al giocatore

© Getty Images

La mossa del Bayern Monaco era attesa ed è arrivata: il club bavarese ha rotto gli indugi per Marcus Thuram, che piace molto anche all'Inter, offrendogli un contratto di cinque anni a 6 milioni di euro netti a stagione a partire da luglio, visto che l'attaccante andrà in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Lo riporta FcInterNews. I nerazzurri, consci del prestigio e della potenza economica del Bayern, non a caso hanno provato a giocare d'anticipo incontrando l'agente del francese in Qatar, durante i Mondiali, per capire gli spiragli di un arrivo anticipato a gennaio. Ipotesi che piacerebbe anche al 'Gladbach che perderebbe Thuram qualche mese prima ma almeno incasserebbe qualcosa, la cifra richiesta si avvicina ai 10 milioni di euro.