Inter, Lukaku è a Londra in attesa dell'annuncio del Chelsea

MERCATO

Superate le visite mediche, l'attaccante belga firmerà il contratto e poi sarà ufficialmente un Blues

Romelu Lukaku è arrivato a Londra per dare il via alla sua seconda avventura in Premier League. L'attaccante belga, dopo aver svolto le prime visite mediche a Milano, si è diretto a Montecarlo per firmare il rinnovo dell'accordo con il suo agente Federico Pastorello e poi ieri sera è volato Oltremanica. In giornata è attesa la firma sul contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione. e l'annuncio ufficiale da parte del Chelsea.

Vedi anche Mercato In attesa del Chelsea, Lukaku firma con Pastorello All'Inter andranno 115 milioni di euro, da investire, almeno in parte, sul mercato a caccia di rinforzi. Lukaku lascia i nerazzurri dopo due stagioni, in cui ha disputato 72 partite segnando 47 gol. Nell'ultima stagione, il centravanti belga ha trascinato i nerazzurri allo scudetto segnando 24 gol in campionato. Una perdita pesante, che Suning spera di colmare con l'arrivo di Dzeko.