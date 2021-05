Inter, Lautaro Martinez: "Sono stato vicino al Barcellona"

"Sono molto felice di essere all'Inter, ancora di più dopo questo scudetto che mancava da tanti anni. Stiamo vivendo un momento incredibile e non posso pensare a una cosa diversa dallo stare qua. Poi quello che riguarda il rinnovo o clausole si risolve con il mio procuratore e basta". Così Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, in un'intervista esclusiva a "23" su Sky Sport. "Sono stato vicino al Barcellona, è così avevo parlato anche con Messi. Dopo ho fatto una scelta, ho scelto di rimanere qua e non ho sbagliato", ha spiegato. "Magari in Serie A il dettaglio non sposta una partita ma in Champions, dove ci sono i migliori, il dettaglio fa la differenza e dobbiamo migliorare in quello. Sarebbe lo step che fa la differenza", ha aggiunto.