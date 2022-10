Inter, Lautaro sempre più leader: "Voglio essere una bandiera qui"

LA DICHIARAZIONE

L'attaccante argentino trascina i nerazzurri: "Sto bene qui, abbiamo obiettivi da raggiungere"

L'Inter corre e a trascinarla ci sono Lautaro e Barella. L'argentino soprattutto è uno di quei giocatori da montagne russe, di quelle belle e spettacolari si intende, che quando prende il ritmo diventa spaventoso per le difese di tutta Europa per grinta, qualità e capacità di incidere. Quattro gol nelle ultime tre partite ufficiali, segnati dopo un lungo periodo di digiuno e nel momento più delicato della stagione dell'Inter, quello da non fallire. Una reazione da leader con prestazioni all'altezza e con parole, forse per la prima volta, altrettanto importanti.

Lautaro Martinez è decisivo per questa Inter, ma se in passato la sensazione che potesse lasciare il nerazzurro con una offerta congrua è sempre stata presente, ora l'argentino sta giocando e parlando da vero trascinatore dei nerazzurri. Come dopo il 4-3 sulla Fiorentina: "Spero di poter diventare una bandiera dell'Inter e penso solo a questa maglia. Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere e sono molto felice qua".

Parole importanti e decise, arrivate al termine di una prestazione da trascinatore che ha disinnescato una delle classiche serate da pazza Inter come quella del Franchi. Importante per il presente dei nerazzurri, ma anche per il futuro. Futuro di cui Lautaro vuole assolutamente fare parte da protagonista.