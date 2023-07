Inter, offerto Kamada: ma a centrocampo priorità Samardzic

manovre nerazzurre

Kamada, già accostato a Milan e Lazio, proposto all'Inter a parametro zero. Il vero obiettivo in mezzo è Samardzic. Opzione turca per Correa

Al Nassr-Inter, Frattesi salva Inzaghi







































1 di 21

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Daichi Kamada attende ancora di trovare una nuova squadra dopo la scadenza del contratto con l'Eintracht Francoforte che lo rende uno dei parametri zero più appetibili sul mercato. Vicinissimo al Milan, che poi (soprattutto per l'addio di Maldini e Massara, che l'avevano bloccato da tempo) ha virato su Loftus-Cheek e Reijnders, poi accostato alla Lazio, che ha preferito non affondare dopo la richiesta di 5 milioni di ingaggio (e 5 di commissione), ora il centrocampista giapponese è stato offerto all'Inter.

Kamada piace a Simone Inzaghi, non più tardi di qualche giorno fa queste le sue parole sul centrocampista: "In passato l'ho incontrato ed è un centrocampista di grande qualità". Kamada piace anche a Marotta e Ausilio, vista la sua condizione di giocatore senza contratto, nonostante le richieste su stipendio e commissioni.

Ma il giapponese, se vuole vestire nerazzurro, deve fare un paio di dribbling: innanzitutto deve attendere la cessione di quello che attualmente è il sesto centrocampista nerazzurro in rosa, ovvero Stefano Sensi. In seguito deve sperare che le pretese dell'Udinese per Lazar Samardzic restino alte e scoraggino l'Inter, che pure è disposta a inserire Fabbian nell'affare per abbassare la richiesta di 25 milioni di euro.