Inter: incontro a Milano con gli agenti di Emerson Royal

MANOVRE NERAZZURRE

I nerazzurri cercano il sostituto di Hakimi. Il Barcellona potrebbe essere costretto a cederlo per far tornare i conti

In attesa di piazzare Hakimi al miglior offerente, in casa Inter si pensa a individuare il sostituto. Come rivelato dal Mundo Deportivo, gli agenti di Emerson Royal sono stati avvistati a Milano per incontrarsi con i dirigenti nerazzurri. Nel summit, di cui il Barcellona sarebbe stato a conoscenza, si sarebbe parlato della possibilità di un trasferimento. Esiste però una seconda versione, secondo cui i rappresentanti avrebbero comunicato che il terzino resterà al Barça e avrebbero proposto un'alternativa. Getty Images

Sebbene i catalani abbiamo solo qualche giorno fa annunciato il suo acquisto per 9 milioni di euro dal Betis, il terzo della stagione 2021-2022, e il giocatore abbia manifestato la sua volontà di giocarsi le proprie carte in Catalogna, Emerson è uno dei difensori dal quale il Barça potrebbe ottenere un'ottima plusvalenza. E' risaputo che i blaugrana hanno anche bisogno di vendere per mettere a posto i conti che per la pandemia non tornano più. Il terzino brasiliano sarebbe nella lunga lista dei cedibili e per convincere Laporta servirebbero circa 25 milioni di euro.

GLI AGENTI DI EMERSON A MILANO