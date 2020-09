Inter, il Tottenham molla Skriniar e punta Rudiger

DALL'INGHILTERRA

Si complica e forse si compromette definitivamente la trattativa tra Inter e Tottenham per Milan Skriniar. Come riporta la stampa inglese, infatti, gli Spurs avrebbero deciso di mollare il centrale slovacco, a causa delle pretese eccessive dei nerazzurri (60 milioni di euro). Mourinho avrebbe così deciso di virare su Antonio Rudiger, ai margini del progetto Chelsea: i Blues, però, non vorrebbero cedere il difensore tedesco in prestito a una diretta rivale.

Skriniar si allontana forse definitivamente dagli Spurs e, diretta conseguenza, N'Golo Kanté è un po' più lontano da Milano. Ai nerazzurri, infatti, servono i soldi della cessione dello slovacco per dare l'assalto all'ultimo tassello del centrocampo sognato da Conte. Perché la situazione è nota: senza uscite, non ci possono essere entrate, Il francese costa tanto (tra i 50 e i 60 milioni), quindi in casa Inter c'è la necessità di sacrificare un big per reperire le risorse economiche. Oltre a Skriniar, gli uomini che hanno un certo appeal sono Brozovic ed Eriksen, ma finora non sono arrivate offerte adeguate. Il tempo stringe sempre più e Kanté rischia di rimanere un semplice sogno.