Inter, il mercato si è chiuso con Acerbi: "Darò tutto per questa maglia"

MERCATO

Inzaghi è stato accontentato e finalmente ha il centrale richiesto, arriva in prestito con diritto di riscatto. Agoumé e Salcedo salutano

Con l'annuncio ufficiale dell'arrivo in prestito di Francesco Acerbi si è concluso il mercato estivo dell'Inter. Ultimo giorno di lavoro intenso per i nerazzurri, che in mattinata si sono concentrati sui prestiti di Eddie Salcedo al Bari e Lucien Agoumé al Troyes, e nel pomeriggio hanno definito l'arrivo del difensore ex Lazio. La mossa più importante però è la non cessione di Skriniar, con la società di Zhang ferma nel resistere a tutti gli ultimi assalti del Psg.

ACQUISTI - Acerbi (d, Lazio), Lukaku (a, Chelsea), Asllani (c, Empoli), Bellanova (d, Cagliari), Mkhitaryan (c, Roma), Onana (p, Ajax, svincolato), Stankovic (p, Volendam, fp), Oristanio (c, Volendam, fp), Vanheusden (d, Genoa, fp), Salcedo (a, Spezia, fp), Agoume (c, Brest, fp), Satriano (a, Brest, fp), Dalbert (d, Cagliari, fp), Lazaro (c, Benfica, fp), Se. Esposito (a, Basilea, fp), Pinamonti (a, Empoli, fp), Pirola (d, Monza, fp), Brazao (p, Cruzeiro, fp).

CESSIONI - Casadei (c, Chelsea), Pinamonti (a, Sassuolo), Sanchez (a, resciss.), Lazaro (c, Torino), F. Carboni (d, Cagliari), Sensi (c, Monza), Ranocchia (d, Monza, fc), Perisic (c, Tottenham, fc), Satriano (a, Empoli), Se Esposito (a, Anderlecht), Pirola (d, Salernitana), Fabbian (c, Reggina), Agoumé (c, Troyes)

L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO:

IL TROYES ANNUNCIA AGOUMÉ

"Troyes è lieta di annunciare l'arrivo di Lucien Agoumé (20 anni) dall'Inter (Serie A italiana). Il centrocampista formatosi nel Sochaux si unisce al club in prestito per un anno (senza diritto di riscatto)".

BARI, UFFICIALE SALCEDO

"SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto in favore dei biancorossi, dall’FC Internazionale i diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante Eddie Anthony Salcedo Mora".

ACERBI: "DARÒ TUTTO"

UFFICIALE ACERBI

Francesco Acerbi è un giocatore dell'Inter. Lo ha ufficializzato il club nerazzurro dando il benvenuto al giocatore che indosserà la maglia numero 15.



DALLA FRANCIA: IL PSG RINUNCIA A SKRINIAR

Secondo L'Equipe e RMC Sport, il Paris Saint-Germain ha definitivamente abbandonato l'idea Skriniar: nonostante il rilancio di ieri a quota 65 milioni di euro, l'Inter è rimasta intransigente sul no e il difensore slovacco resterà quindi nerazzurro.

ANDREA PASTORELLO: "ACERBI HA VOLUTO FORTEMENTE L'INTER, NESSUNA PREOCCUPAZIONE SU ACCOGLIENZA"

Francesco Acerbi è un nuovo giocatore dell'Inter: la firma è arrivata. La conferma da parte del procuratore, Andrea Pastorello: "E' stata una operazione complessa, Francesco è molto contento. Siamo tutti soddisfatti: ha voluto fortemente l'Inter e lo ha dimostrato. Non c'è alcuna preoccupazione su come sarà accolto. Inzaghi è stato sicuramente importante per il suo arrivo".

ACERBI IN SEDE ALL'INTER PER LA FIRMA

Francesco Acerbi ha concluso da pochi minuti le visite mediche con l'Inter al Coni. Ottenuta l'idoneità sportiva, il difensore ex-Lazio è ora in sede per la firma con il club nerazzurro, poi l'ufficialità.

ACERBI AL CONI PER LE VISITE MEDICHE, POI LA FIRMA

Francesco Acerbi è un giocatore dell'Inter: per l'ufficialità manca solo la firma che arriverà dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva. L'ormai ex giocatore della Lazio è arrivato pochi minuti fa presso il centro Coni di Milano per svolgere le visite mediche di rito. Intanto il suo agente, Andrea Pastorello, si trova sempre all'interno della sede del club nerazzurro per ultimare gli ultimi dettagli.

ACERBI: LA SITUAZIONE SI È SBLOCCATA

Gli addii di Agoumé e Salcedo hanno sbloccato Acerbi all'Inter: il forcing di Marotta e Ausilio su Steven Zhang ha dato i frutti sperati da Inzaghi che a più riprese ha chiesto un nuovo difensore centrale per completare la rosa. Acerbi arriva in prestito gratuito dalla Lazio con diritto di riscatto.

ANCHE SALCEDO SALUTA: DESTINAZIONE BARI

Eddie Salcedo si avvicina al Bari. Come riferisce fcinternews, l'attaccante classe 2001 fuori dai piani di Inzaghi sta per trasferirsi "in prestito nella squadra pugliese, che ambisce a essere protagonista in Serie B. Da definire ancora la formula, se prestito secco o con diritto di riscatto e contro riscatto".

AGOUMÉ AL TROYES: ACCORDO RAGGIUNTO PER IL PRESTITO SECCO

Lucien Agoumè, in uscita dall'Inter, giocherà un'altra stagione in Ligue 1.Il centrocampista nerazzurro, accostato nei giorni scorsi al Lorient, vestirà invece la maglia del Troyes: il club transalpino ha raggiunto l'accordo con l'Inter per un prestito secco di un anno.

SFUMATO AKANJI, UFFICIALE AL CITY

Mentre l'Inter è alla ricerca di un difensore per accontentare Inzaghi, sfuma definitivamente uno degli obiettivi più caldi dei nerazzurri degli ultimi giorni: Manuel Akanji è un nuovo calciatore del Manchester City. Il centrale ormai ex Dortmund ha completato le visite mediche con il club inglese e si trasferisce a Manchester per circa 17 milioni di euro. Contratto fino al 2027.

DOPPIA SMENTITA PER JORDI ALBA

Informalmente sia da Barcellona che dall'Inter arrivano smentite sull'affare Jordi Alba. I media spagnoli, che hanno rilanciato l'operazione e avevano ipotizzato la possibilità che i blaugrana pagassero il 60% dell'ingaggio, spiegano che il giocatore non vorrebbe il trasferimento e che dal club catalano trapela pessimismo.