Inter, è il giorno di Calhanoglu: via alle visite mediche poi la firma di un triennale

È iniziato alle 9.30 il primo giorno di Calhanoglu nell'universo Inter. Il turco, sbarcato lunedì sera a Linate con un volo privato messo a disposizione del club nerazzurro, si è presentato alla clinica Humanitas di Rozzano per la prima parte di visite mediche cui seguirà il test di idoneità al Coni. Al termine il passaggio nella sede di viale della Liberazione per la firma di un contratto triennale (con opzione per un'altra stagione) a 5 milioni netti più uno di bonus. L'ex Milan, reduce dall'eliminazione della sua Turchia da Euro 2020, arriva a costo zero. Ha già parlato con Simone Inzaghi, pronto a utilizzarlo come faceva con Luis Alberto alla Lazio.