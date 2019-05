Inter, il gioiello Esposito piace al Psg

15/05/2019

Sebastiano Esposito sta incantando l'Europa con l'Italia. All'Europeo in corso di svolgimento in Irlanda, il 16enne azzurro ha segnato tre gol e fornito due assist in quattro partite portando la Nazionale di Nunziata in semifinale. Un gioiellino di proprietà dell'Inter con la quale ha già esordito in Serie A, che fa gola a diversi grandi club in Europa. Il Paris Saint Germain è tra i club più interessati all'attaccante.