Inter, il Galatasaray piomba su Frattesi: il giocatore apre al trasferimento

Gennaio sarà un mese decisivo per il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è seguito da diverse squadre, sia in Italia che all'estero ed è proprio dalla Turchia che arriva il pressing più insistente.
Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il Galatasaray fa sul serio per l'ex Sassuolo e starebbe già studiando l'offerta da presentare al club nerazzurro. L'operazione potrebbe andare in porto sulla base di un prestito, con l'obbligo che scatterebbe a facili condizioni. Per quanto riguarda le cifre, il club turco sarebbe disposto a versare nelle casse dell'Inter 35 milioni di euro per l'acquisto definitivo, ma per farlo vuole essere certo di partecipare almeno ai play-off di Champions League.
Come riportano le informazioni raccolte finora, il Gala dovrebbe farsi carico anche dello stipendio di Frattesi (7 milioni di euro) e avrebbe messo sul piatto anche uno scambio con Gabriel Sara più 15 milioni: al momento, però, l'Inter non è interessata a questa opzione preferendo di gran lunga i 35 dell'acquisto a titolo definitivo.
Ora bisogna vedere cosa deciderà di fare Frattesi. Il calciatore già da tempo pensa di lasciare l'Inter nella speranza di ritrovare minuti e continuità. Il classe '99 vede di buon occhio un trasferimento al Galatasaray, ma spera ancora in una mossa da parte della Juventus: i bianconeri, però, al momento non sono andati oltre i semplici sondaggi. La trattativa tra i nerazzurri e il Gala procede spedita: le prossime ore saranno decisive.