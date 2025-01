Inter: Frattesi si muove solo a una condizione. Newell's a Milano: Perez e Silvetti nel mirino

Un'altra panchina per Davide Frattesi nel recupero contro il Bologna, nonostante la doppia assenza a centrocampo per infortunio di Mkhitaryan e Calhanoglu. A indossare la maglia da titolari saranno Zielinski e Asllani, quest'ultimo a prendere i compiti in regia. E nessuna novità sul fronte del mercato, perché l'Inter continua a fare muro e non cambia strategia: 45 milioni cash senza contropartite tecniche la richiesta della dirigenza nerazzurra comunicata al suo agente Beppe Riso. La Roma dunque è avvisata: può far leva sulla volontà del giocatore di tornare nella squadra dove è cresciuto ma la cifra è in questo momento fuori badget per le casse giallorosse. Non resta che aspettare e lavorare di diplomazia per far abbassare le pretese dell'Inter.